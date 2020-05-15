Онищенко рассказал о рисках при вакцинации от Covid-19

К вакцине от коронавируса нового типа будут предъявлены очень высокие требования, в частности, «детская» не будет отличаться от «взрослой». Об этом рассказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Можно получить хорошие показатели с точки зрения выработки антител, но эффективность вакцины будет низкая. Если она окажется ниже 50-60 процентов, ее не будет смысла прививать», – цитирует народного избранника НСН.

По мнению парламентария, в этом случае риск будет превышать эффективность, поскольку иммунная система у пожилых «не дает такой адекватной реакции». Он пояснил, что очень важно, чтобы у людей при введении чужеродного белка, коим является вакцина, не возникало температурных реакций, нарушений эмбрионального развития. Геннадий Онищенко также добавил, что на сегодняшний день не видит необходимости в тотальной вакцинации граждан.

Отметим, что по данным на 14 мая, в России лабораторно подтверждено 252 245 случая заражения коронавирусом. При этом впервые со 2 мая число выявленных за сутки случаев оказалось меньше 10 тыс. По данным оперштаба, суточный прирост снизился с 4,3% до рекордно низких 4,1%. Всего в стране от инфекции излечились 53 530 пациентов, их доля по отношению к заболевшим превысила 21%. За весь период вспышки Covid-19 в России умерло от этой инфекции 2 305 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.05.20

Ростуризм призвал регионы дополнительно вложиться во внутренний туризм. / В России может появиться пособие на покупку масок и перчаток. / Назван коэффициент распространения коронавируса на Урале – от него зависит, снимут ли ограничения. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»