В России создали двойную вакцину от Covid-19 и гриппа

В России разработали вакцину для защиты сразу от двух инфекций – Covid-19 и гриппа. Препарат – два в одном – создается в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ). Об этом сообщила руководитель отдела вирусологии имени Смородинцева ИЭМ профессор Лариса Руденко на заседании научного совета РАН.

По ее словам, разрабатываемая вакцина – векторная. То есть в такой вакцине генный материал одного патогена используется в качестве «контейнера» для доставки другого, более опасного, патогена в клетки.

Ученый отметила, что фрагменты нового коронавируса SARS-CoV-2 исследователи «встроили» в штамм живой гриппозной вакцины. «Этот штамм подобен вирусу, который вызвал пандемию гриппа в 1957 году, и применялся много лет в качестве вакцины, он хорошо изучен и его безопасность доказана», – рассказала Руденко, чьи слова приводит «Российская газета». Предполагается, что новая вакцина будет защищать и от гриппа, и от нового коронавируса. Это особенно актуально в свете прогнозов второй волны Covid-19, которая может прийти этой осенью. Ученые допускают, что всплеск сезонного гриппа наложится на вторую волну коронавируса, из-за чего течение Covid-19 может стать тяжелее.

Новая двойная вакцина будет вводиться интраназально – ее достаточно закапать в нос.

В перспективе, по словам Руденко, штамм против SARS-CoV-2 можно будет включить в ежегодно обновляемую четырехвалентную (четырехкомпонентную) вакцину против гриппа.

Доклинические испытания новой вакцины ученые собираются завершить к концу года, а клинические испытания начать в начале будущего года.

Ранее сообщалось, что в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» разработали вакцину против нового коронавируса в виде капель для носа.

Москва, Наталья Петрова

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