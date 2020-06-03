Минобороны РФ назвало срок завершения испытания вакцины от Covid-19 на людях

В Минобороны России рассказали о ходе испытаний вакцины от нового коронавируса. По словам руководителя 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ Сергея Борисевича, доклиническое тестирование препарата на животных прошло успешно. В скором времени начнутся испытания вакцины на людях.

В рамках доклинических исследований, проведенных совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, действие вакцины было проверено на обезьянах и хомяках, рассказал Борисевич в интервью «Красной звезде». Он отметил, что тестирование на животных «показало и доказало безопасность препарата и его защитную эффективность».

Сейчас ведется подготовка к тестированию вакцины на людях. По словам Борисевича, клинические испытания планируется завершить к концу июля. Он уточнил, что для тестирования вакцины уже отобраны 50 добровольцев-военнослужащих контрактной службы в возрасте от 25 до 50 лет, здоровые и без вредных привычек люди. Среди них 45 мужчин и пятеро женщин.

Начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков уточнил, что в числе 50 добровольцев для испытания вакцины 10 медработников, в том числе трое врачей.

Перед испытаниями, которые будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института, все добровольцы пройдут тесты на коронавирус и 14 дней проведут в изоляции.

Заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для углубленного медобследования и подготовки к испытаниям вакцины состоится 3 июня.

Накануне Минобороны сообщило, что отобрали добровольцев для участия в клинических испытаниях вакцины от Covid-19. Отмечалось, что в исследованиях согласились участвовать 50 военнослужащих.

Ранее руководитель Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» Ринат Максютов рассказал о разработке специалистами центра вакцины против новой коронавирусной инфекции в виде капель для носа. По его словам, клинические испытания препарата планируется начать в конце июня – начале июля, а завершить в середине сентября. Животные, на которых тестировали препарат, хорошо перенесли его, отметил Максютов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.06.20

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