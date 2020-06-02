Испытать на себе российскую вакцину от Covid-19 согласились 50 военных

В Минобороны России сообщили, что произвели отбор добровольцев для участия в клинических испытаниях уникальной вакцины отечественного производства от коронавирусной инфекции нового типа. В исследованиях согласились участвовать 50 военнослужащих, среди которых есть и пять женщин.

Все они уже прошли необходимые тесты на состояние здоровья, отметили в оборонном ведомстве. Предполагается, что первая группа добровольцев прибудет в специализированное медицинское учреждение для подробного обследования и клинических испытаний уникальной вакцины уже 3 июня, передает RT.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.06.20

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