Трамп пока не принял решение по финансированию ВОЗ

Президент Трамп не принял окончательного решения о восстановлении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Об этом он в субботу написал в своем Твиттере.

Сообщение последовало после того, как Fox News рассказали о проекте письма из Белого дома в ВОЗ, которое попало в распоряжение телеканала, сообщает CNN.

В послании к Генеральному директору ВОЗ Тедросу Адхану Гебреесусу говорится, что администрация США «согласится заплатить ВОЗ обязательные взносы».

По мнению Трампа все то, что изложено в письме, «является лишь одной из многочисленных рассматриваемых концепций, согласно которым мы будем платить 10% от того, что мы платим в течение многих лет, что соответствует тем платежам, что осуществляет Китай».

Трамп заморозил отчисления в ВОЗ в апреле этого года, обвинив организацию в замалчивание информации по коронавирусу, подыгрыванию в ситуации с пандемией Китаю и недостаточной реакции на распространение инфекции по всему миру.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 16.05.20

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