российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 июля 2020, 11:17 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп направил в конгресс уведомление о выходе США из ВОЗ

Фото: politico.com

Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил сенатор Роберт Менендес.

«Это не защитит жизни американцев и интересы – это оставит Америку больной и одинокой», – написал сенатор в твиттере. Менендес также назвал действия Трампа «хаотичными и непоследовательными».

В середине апреля американский президент приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения, а 19 мая выдвинул ультиматум. Трамп потребовал в течение 30 дней представить план реформирования ВОЗ. Кроме того, он поручил провести расследование в связи с потенциальным сговором руководства организации с властями Китая.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 08.07.20

Число жертв наводнений в Японии достигло почти 60 человек, около 20 пропали без вести. / Россия предложила свой проект резолюции СБ ООН о помощи Сирии. / Третий в мире пациент с ВИЧ полностью излечился. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

США официально разорвали все отношения с ВОЗ

США поставили ультиматум Всемирной организации здравоохранения

США хотят сменить руководство ВОЗ

Трамп пока не принял решение по финансированию ВОЗ

Метки / США

Россия предложила свой проект резолюции СБ ООН о помощи Сирии

Власти США намерены заблокировать TikTok

В Косово погиб американский солдат

США требуют от обучающихся дистанционно иностранных студентов покинуть страну

Власти Джорджии хотят ввести Нацгвардию для усмирения протестующих

Два самолета столкнулись над озером в США и затонули

Муж Ким Кардашьян хочет стать президентом США

В США ополчились на российские «Буревестник» и «Посейдон»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, США,