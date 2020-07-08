Трамп направил в конгресс уведомление о выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил сенатор Роберт Менендес.

«Это не защитит жизни американцев и интересы – это оставит Америку больной и одинокой», – написал сенатор в твиттере. Менендес также назвал действия Трампа «хаотичными и непоследовательными».

В середине апреля американский президент приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения, а 19 мая выдвинул ультиматум. Трамп потребовал в течение 30 дней представить план реформирования ВОЗ. Кроме того, он поручил провести расследование в связи с потенциальным сговором руководства организации с властями Китая.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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