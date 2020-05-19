США поставили ультиматум Всемирной организации здравоохранения

Президент США Дональд Трамп поставил условие Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), после выполнения которого он возобновит финансирование. В первую очередь организация должна доказать свою независимость от Китая.

«Я не могу позволить долларам американских налогоплательщиков продолжать финансировать организацию, которая в своем нынешнем состоянии настолько очевидно не представляет интересы Америки», – написал Трамп в письме, адресованном главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу.

Американский президент подчеркнул, что США не только не дадут денег, но и отзовут свое членство в организации, которой, по мнению Вашингтона, необходимы реформы. Именно из-за своей зависимости от КНР ВОЗ принимала неверные решения в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Таким образом, США винят организацию в масштабном распространении Covid-19.

Трамп указал, что ВОЗ намеренно игнорировала сообщения о вирусе в Ухане в декабре 2019 года, потому что эта информация противоречила официальной позиции китайских властей. По этой причине организация озвучила утверждение, что коронавирус нового типа не передается от человека к человеку.

Из-за давления властей КНР ВОЗ слишком поздно объявила происходящее чрезвычайной ситуацией, подчеркнул Трамп. При этом организация не хочет поддержать призыв многих стран к тому, чтобы Пекин провел публичное расследование обстоятельств возникновения пандемии.

На выполнение условий у ВОЗ есть 30 дней. По словам Трампа, объем финансирования США значительно превосходит вливания Китая – 400-500 млн долларов против 40 млн.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 19.05.20

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