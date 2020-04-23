США хотят сменить руководство ВОЗ

Вашингтон считает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в том виде, в котором она существует сейчас, не способна снять вопросы, вызывающие нарекания американских властей. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

По словам главы дипломатического ведомства, «возможно, США никогда больше не подпишутся под передачей средств американских налогоплательщиков в ВОЗ».

«Нам, возможно, потребуется еще более кардинальное преобразование», – ответил Помпео, имея в виду смену руководства ВОЗ.

14 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостановил финансирование ВОЗ. Американская администрация не возобновит уплату взносов, пока не оценит «роль организации в сокрытии данных о распространении коронавируса».

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 23.04.20

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