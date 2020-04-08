США грозят прекратить финансирование ВОЗ

США могут приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил президент Дональд Трамп. По мнению американского лидера, ВОЗ слишком сосредоточена на Китае.

«Всемирная организация здравоохранения получила огромное количество денег от США. Мы выделяли как мажоритарные участники огромную часть денег, они критиковали мое решение по ограничению передвижений. И они ошибались насчет многих вещей, и, судя по информации от них, было похоже, что они очень ориентированы на Китай, – заявил Трамп. – Итак, мы очень внимательно рассмотрим все это. Мы остановим выплаты ВОЗ. И посмотрим».

Впрочем, глава государства уточнил, что решение о приостановке финансирования еще не принято. Власти США только собираются изучить такую возможность.

Ранее уже Трамп выступал с критикой в адрес ВОЗ. В частности, американский президент выражал недовольство тем, что организация финансируется в основном за счет США, а сосредоточена на Китае.

Как сообщал «Новый День», Россия решила выделить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 1 млн долларов. Средства будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19. Помимо этого наша страна покроет расходы на поставку средств для диагностики этой инфекции в ряд зарубежных государств на сумму более 61,4 млн рублей.

По последним данным, в мире коронавирус выявили у 1,4 млн человек, более 300 тысяч вылечились, 82 тысячи человек скончались. В США COVID-19 диагностировали у 399 тысяч человек, число погибших приблизилось к 13 тысячам.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 08.04.20

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