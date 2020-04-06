Россия отдала миллионы иностранцам для борьбы с коронавирусом

Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) $1 млн. Средства будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19. Помимо этого наша страна покроет расходы на поставку средств для диагностики этой инфекции в ряд зарубежных государств на сумму более 61,4 млн рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации.

«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в размере до $1 млн», – указано в постановлении.

Кроме того, кабмин выделиляет более 61,4 млн рублей на hаботу государственного научного центра «Вектор», который занят проблемой создания вакцины от новой инфекции, и Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии.

Из иного распоряжения следует, что Россия в текущем и будущем году выделит до $1,01 млн на уплату целевого взноса в ВОЗ в целях «реализации мероприятий по увеличению объема и повышению качества информации в области здравоохранения на русском языке», передает ТАСС.

Отметим, что на сегодняшний день в мире коронавирусная инфекция подтверждена у более чем 1 млн 288 тыс. человек по всему миру. Инфекция и ее осложнения унесли жизни почти 70,5 тыс. человек, выздоровели более 270 тыс. человек. Лидером по числу заболевших являются США. Там диагноз подтвержден у почти 338 тыс. человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.04.20

В Москве выписано более 150 штрафов за нарушение режима самоизоляции. / Коронавирус грозит обострить косовскую проблему. / Британского премьера хотят подключить к ИВЛ из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»