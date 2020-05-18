«Есть позитивная динамика»: Мишустин оценил число готовых к смягчению ограничений регионов

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что 27 российских регионов готовы к постепенному смягчению ограничений из-за пандемии нового коронавируса. Об этом премьер сообщил в ходе онлайн-заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, это становится возможным, «поскольку за несколько дней в этих регионах показатель распространения инфекции не превышает единицы и более половины специализированных коек остаются свободными». Вместе с тем, отметил Мишустин, уровень тестирования на Covid-19 в этих субъектах остается «стабильно высоким». О каких регионах идет речь Мишустин не пояснил.

В целом, по оценке главы правительства, ситуация с распространением коронавируса в стране «остается непростой», однако рост заболеваемости удалось остановить и заметна позитивная динамика.

Как подчеркнул Мишустин, «все принятые меры сегодня позволяют последовательно снимать ограничения». По его словам, в первых пяти регионах возобновили работу промышленные предприятия, открываются организации сферы услуг, магазины, торгующие не продовольственными товарами небольшой площади. Люди могут гулять и заниматься спортом на улице, отметил премьер. При этом обязательным остается соблюдение дистанции, ношение масок. Для людей в возрасте 65 лет и старше режим самоизоляции сохранится до конца мая, добавил Мишустин. «Как только появится возможность снять режим самоизоляции и для них – незамедлительно сделаем это», – отметил он.

Глава правительства также поручил санитарным службам регионов «постоянно контролировать ситуацию» с коронавирусом, чтобы не допустить нового витка его распространения.

По словам вице-премьер Татьяны Голиковой, данные по коронавирусной инфекции за последний день выглядят оптимистично. Она отметила, что за последнюю неделю темп прироста новых случаев в целом по РФ снизился на 23,4%. Темпы прироста по российской столице упали на 47,5%, а по Московской области – на 14,6%. В то же время в остальных российских регионах «мы наблюдаем увеличение темпов прироста на 8,1%», сказала Голикова. При этом, отметила она, что за минувшие сутки в России не выявлено ни одного региона с «гиперпотенциальным ростом заболеваемости». Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом не стабилизировалась в семи регионах страны.

Вместе с тем, вице-премьер подчеркнула, что при отмене ограничительных мер регионы должны внимательно следить за развитием Covid-19 на своей территории и на территориях регионов-соседей.

Голикова также сообщила, что коэффициент распространения коронавирусной инфекциия, на территории РФ «на сегодняшний день составляет 0,9». «В 43 субъектах этот показатель выше. В 23 регионах – меньше единицы, в 19 субъектах равен единице», – уточнила она.

Вице-премьер в связи с этим напомнила, что этот показатель не единственный критерий, на который нужно обращать внимание при принятии регионами решений о смягчении карантинных мер. Кроме трех основных показателей, следует обращать внимание и учитывать дополнительные критерии, прописанные в методических рекомендациях Роспотребнадзора. «Это показатели летальности, показатели заболевания пневмониями и показатели тестирования на наличие антител», то есть они характеризуют число граждан конкретного региона, которые уже переболели Covi-19, отметила Голикова. Ранее в ведомстве сообщали, что при ослаблении ограничений в регионах должен учитываться коэффициент распространения заболевания, количество имеющихся коронавирусных коек и масштабы тестирования.

По данным на сегодняшний день, число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 8 926 и достигло 290 678 человек. За время пандемии в стране скончались 2 722 пациента с Covid-19, выздоровели 70 209 человек.

Москва, Наталья Петрова

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