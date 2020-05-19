В России четвертый день подряд выявляют менее 10 тысяч заразившихся Covid-19 за сутки

В России за последние сутки подтверждено 9263 новых случаев заражения коронавирусом – заболевшие выявлены в 83 регионах. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией. У 43,1% инфицированных заболевание протекало бессимптомно. Накануне прирост заболевших составил 8926 человек. Стоит отметить, что суточный показатель заболеваемости Covid-19 в стране четвертый день держится на отметке ниже 10 000. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 299 941 (+3,2%).

За сутки выздоровел 5921 больной коронавирусной инфекцией – это рекордный показатель за весь период. Почти половина из – 2583 – пациенты в российской столице. Всего в стране излечились от инфекции 76 130 человек. Число активных случаев заболевания составляет 220 974.

За сутки от Covid-19 скончались 115 человек, из них 71 – в Москве. Общее количество смертей достигло 2837.

Больше всего вновь заболевших по-прежнему в Москве – 3545 (всего с начала пандемии 149 607). В Подмосковье заразились еще 898 человек (всего 29 188), в Санкт-Петербурге – 453 (всего 11 340), в Нижегородской области – 260 (всего 6952), в Свердловской области – 138 (всего 2999). В Ростовской области число пациентов с коронавирусом увеличилось на 131, в Калужской – на 114, в Брянской – на 112. В Ярославской и Саратовской областях зафиксировано по 109 новых случаев заражения. В остальных регионах за сутки зарегистрировано менее 100 заболевших.

Всего в мире, по последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 4,8 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли почти 318,6 тысяч человек. Выздоровели более 1,6 млн пациентов.

Первое место в антирейтинге традиционно занимают США, где Covid-19 заболели более 1,5 млн человек (умерло 90 369 человек). На втором месте – Россия, на третью строчку поднялась Бразилия (свыше 255,3 тыс. инфицированных и 16 853 смерти). Далее следуют Великобритания и Испания, где число случаев заражения 247,9 тыс. и 231,6 тыс. соответственно. Количество жертв в этих странах – 34 876 и 27 709.

Москва, Наталья Аникина

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