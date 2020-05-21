Пандемия взяла новую планку: более 5 миллионов зараженных

По всему миру новый коронавирус выявлен у более 5 млн человек, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. Диагноз Covid-19 на данный момент подтвержден у 5 000 038 человек в 188 странах. Скончались 328 172 инфицированных, выздоровели – более 1,7 млн человек.

Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в США – свыше 1,55 млн человек. Там же больше всего умерших пациентов с Covid-19 – более 94,4 тыс. человек. На втором месте по количеству выявленных случаев заражения – Россия, где коронавирус обнаружили у более 308,7 тыс. человек, а умерли 2972 пациентов.

Топ-3 стран с самой большой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией замыкает Бразилия с почти 292 тыс. заболевших и 18,8 тыс. умерших. На четвертом и пятом местах расположились Великобритания (почти 250 тыс. инфицированных) и Испания (232,5 тыс.). Число смертей в этих странах – более 35,7 тыс. и 27,8 тыс. соответственно.

Помимо США, Британии, Испании и Бразилии высокий уровень смертности от коронавируса также зафиксирован в Италии (свыше 32,3 тыс. умерших) и Франции (свыше 28,1 тыс. жертв).

Накануне суточный прирост заболевших коронавирусом, по данным Всемирной организации здравоохранения, достиг рекордных значений – 106 тыс. новых случаев. В ВОЗ допустили вторую волну заражения Covid-19.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 21.05.20

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