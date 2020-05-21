В ВОЗ предупредили о второй волне заражения Covid-19

По всему миру может прокатиться вторая волна коронавирусной инфекции. Это произойдет после окончания первой, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24». «Везде, где прошла первая волна, предупреждаем, что возможна вторая. Важно, чтобы население поняло, что опасность не прошла, риск не прошел», – предостерегла Вуйнович.

По ее мнению, снимать введенные из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа ограничения на сегодняшний день преждевременно, считает специалист. Она полагает, что послабления грозят ростом заболеваемости и смертности. Вуйнович отметила, что в Россия с самого начала стали предпринимать ряд мер по недопущению распространения инфекции, что позволило уменьшить число смертей, замедлить перенос инфекции, а также заблаговременно выявлять зараженных.

Как писал «Новый День», по данным на 20 мая, за сутки в России было выявлено 8764 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Из числа новых инфицированных 45,9% не имели клинических проявлений заболевания. Умерло 135 человек. Число выписанных после лечения от новой инфекции в России за сутки впервые превысило число заболевших. Так, полностью выздоровели 9262 человека, против 8764 новых зараженных, отметили в оперштабе.

Всего с начала вспышки Covid-19 в России насчитывается 308 705 случаев заражения в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.05.20

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