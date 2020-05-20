В России число выздоровевших за сутки впервые превысило число заболевших Covid-19

За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах. Как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, из числа новых инфицированных 45,9% не имели клинических проявлений заболевания. Умерло 135 человек.

Безусловным лидером по числу заболевших остается Москва. В столице за сутки было выявлено 2699 инфицированных. На втором месте антирейтинга держится Московская область (+903), на третьем оказался Красноярский край (+504). На четвертом и пятом местах по числу новых случаев за сутки находятся Санкт-Петербург (+455) и Нижегородская область (+257), соответственно.

Также довольно много случаев было подтверждено в Ростовской (+139), Ярославской (+135), Свердловской (+135), Калужской (+118) и Брянской (+110) областях. В остальных регионах России число новых случаев за сутки не превысило 100 человек.

Число выписанных после лечения от новой инфекции в России за сутки впервые превысило число заболевших. Так, полностью выздоровели 9262 человека, против 8764 новых зараженных.

Всего с начала вспышки Covid-19 в России насчитывается 308 705 случаев заражения в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.05.20

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