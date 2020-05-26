Вспышка коронавируса на Смоленской АЭС: десятки заболевших

Новая коронавирусная инфекция диагностирована у 42 работников Смоленской АЭС и предприятий Росатома в Десногорске Смоленской области. Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли.

По его словам, в числе заболевших – «люди из оперативного состава станции, работники блочных щитов управления», что «особенно тревожно». «Вроде бы все было организовано правильно: обсервация в одном из городских профилакториев, отдельный транспорт до работы и обратно. Но очевидно, на каком-то этапе расслабились – нарушали изоляцию и санитарные требования. И получили вспышку болезни», – отметил Лихачев.

Всего в Десногорске, отметил он, на сегодняшний день выявлено 57 зараженных коронавирусом.

Лихачев также сообщил, что Covid-19 подтвержден почти у 100 специалистов на стройплощадке Белорусской АЭС. «Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика», – уточнил он. Также, по его словам, зафиксирован первый случай заболевания на площадке Росатома в Египте.

Общее число заразившихся коронавирусом в атомной отрасли РФ выросло до 485 человек. Всего на вечер понедельника 25 мая, отметил Лихачев, Росатом держит на контроле 485 человек сотрудников отрасли в связи с ситуацией с Covid-19. По его словам, «190 человек с контроля сняты, еще 85 снимем с контроля до конца мая». «В стационарах находится 99 работников, из них 45 человек – в состоянии средней тяжести», – добавил глава Росатома.

Лихачев также отметил, что от коронавирусной инфекции скончались 11 сотрудников отрасли.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.05.20

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