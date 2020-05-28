«Передача вируса идет от людей и обратно»: названы животные, рискующие заразиться Covid-19

40 видов диких животных могут заразиться коронавирусом нового типа от людей. Об этом сообщила биолог, участник конференций Конвенций ООН в сфере охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова. В их числе оказались обитатели океанариумов, в том числе китообразные.

По словам специалиста, ученые сделали скрининг диких животных, чтобы понять, какие из них могут быть подвержены инфицированию. В ходе исследования выяснялось, в клетках каких животных имеются рецепторы, на которые «вирус может перескочит», рассказала Воронцова.

Оказалось, что не менее 40 видов животных имеют структуру клеток, на которые вирус «может сесть и может их заразить», отметила биолог в комментарии РИА «Новости».

К таким животным можно отнести тюленей и всех зубатых китов – дельфинов, белух, косаток, нарвалов. В группе риска также человекообразные обезьяны. По словам Воронцовой, сейчас в Африке особое внимание уделено гориллам, чтобы снизить риск инфицирования. Более того, опасность заражения от человека у животных значительно возрастает в условиях океанариума, добавила она. Биолог предупредила, что возможна и обратная передача нового коронавируса.

Ранее в Нидерландах зафиксировали два случая передачи коронавируса нового типа от норки человеку. В апреле новая коронавирусная инфекция была зарегистрирована у норок, содержащихся на двух звероводческих хозяйствах в провинции Северный Брабант на юге страны. Животных протестировали после обнаружения у них симптомов заболевания. В частности, у норок отмечалось затрудненное дыхание. Выяснилось, что пушные звери заразились коронавирусом от инфицированных работников фермы. Власти ограничили доступ к фермам, рекомендовав людям не приближаться к хозяйствам ближе, чем на 400 метров, однако отметили, что риск передачи вируса от животных человеку отсутствует.

Кроме того, сообщалось о случаях заражения новым коронавирусом домашних кошек и собак в Гонконге, Бельгии, США и других странах. Животные заразились коронавирусом от заболевших хозяев. Также приходили сообщения о выявлении Covid-19 у тигров и львов в зоопарке Нью-Йорка после контакта с инфицированными сотрудниками зоопарка. Ученые тогда допустили вероятность внутривидовой передачи инфекции, но подчеркнули, что доказательств передачи нового коронавируса от животных к человеку нет.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 28.05.20

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