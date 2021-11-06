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Суббота, 6 ноября 2021, 09:53 мск

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У гиен в США выявили коронавирус

Фото: Pixabay

В США у гиен зафиксировали первые в мире случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщило руководство зоопарка в Денвере.

«Сегодня выяснилось, что две наши гиены – Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года – дали положительный результат на вирус, вызывающий Covid-19», – говорится в заявлении зоопарка в твиттере.

Заражение животных подтвердилось тестом, который проводили специалисты лаборатории ветеринарной диагностики университета штата Колорадо. Результаты анализа перепроверили в лаборатории национальных ветеринарных служб минсельхоза США и пришли к выводу, что Нгози и Кибо стали первыми в мире гиенами с подтвержденным ковидом.

Сотрудники зоопарка заметили, что животные стали вялыми. Так же у них наблюдается насморк и кашель. Специалисты предполагают, что гиены смогут справиться с болезнью.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 06.11.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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