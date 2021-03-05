Обезьян из зоопарка Сан-Диего впервые в мире вакцинировали от Covid-19

В зоопарке американского Сан-Диего вакцинировали от коронавируса девять человекообразных обезьян после заражения стаи горилл в его сафари-парке в январе. Об этом сообщает AP со ссылкой на представителей зоопарка.

Экспериментальную вакцину получили четыре орангутана и пять шимпанзе-бонобо. Они стали первыми в мире приматами, привитыми от Covid-19. Вскоре в зоопарке Сан-Диего вакцинируют одну гориллу и еще трех бонобо.

Препарат разработала американская фармацевтическая компания Zoetis Inc., производящая лекарства для животных. Вакцина была протестирована на норках, кошках и собаках. Обезьяны получили по две дозы вакцины с интервалом три недели. По словам главного специалиста по охране природы зоопарка Сан-Диего Надин Ламберски, у практически всех приматов не было зарегистрировано видимых побочных эффектов. После иммунизации только одна или две обезьяны терли голову или область, куда был сделан укол, пишет The San Diego Union-Tribune.

Вакцинация последовала за январской вспышкой коронавируса в сафари-парке зоопарка. По словам официальных лиц, восемь горилл заразились вирусом, вероятно, в результате контакта с работником зоопарка, у которого был положительный тест на Covid-19, хотя сотрудники, работающие с гориллами, постоянно носят маски.

У горилл наблюдались симптомы, варьирующиеся от насморка до кашля и вялости. Сейчас они выздоравливают.

«Это заставило нас понять, что другие наши обезьяны были в опасности», – заявила Надин Ламберски. По ее словам, «приматов привили, чтобы защитить их от коронавируса, потому что мы не знаем, как он может повлиять на них».

Сан-Диего, Наталья Петрова

Сан-Диего. Другие новости 05.03.21

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