В зоопарке Джакарты два тигра заболели ковидом – они чихают и у них насморк

Два суматранских тигра в зоопарке Джакарты заболели ковидом. Мировые агентства ссообщают, что сейчас власти пытаются выяснить, как заразились редкие животные, потому что зоопарк был закрыт на момент их заражения и коронавирус не был обнаружен у сотрудников учреждения.

Девятилетний тигр Тино 9 июля начал страдать от одышки, чихания и простуды. Он также потерял аппетит. Двумя днями позже у 12-летнего Хари появились те же симптомы. Впоследствии тесты показали наличие у обоих животных коронавируса.

Медики прописали тиграм антибиотики, антигистаминные, противовоспалительные и поливитамины. После почти двух недель лечения тигры пошли на поправку. «Сейчас они в хорошей форме. Их аппетит вернулся, и они снова активны», – рассказала Сузи Марситавати – представитель ведомства, отвечающего за парки и леса в Джакарте. Сотрудники зоопарка продолжают внимательно наблюдать за подопечными.

Джакарта, Елена Васильева

Джакарта. Другие новости 02.08.21

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