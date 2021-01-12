У горилл в США впервые выявили коронавирус

В американском зоопарке обнаружили первый в мире случай заражения горилл коронавирусной инфекций. Об этом сообщается на сайте сафари-парка в Сан-Диего.
Сотрудники зоопарка заметили кашель у двух горилл. Анализы показали наличие коронавируса. 11 января лаборатория Национальной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США подтвердила положительные результаты тестов.
Предполагается, что гориллы заразились Covid-19 от бессимптомного больного сотрудника парка.
Ранее сообщалось о заболевших коронавирусом львах и снежных барсах. Также европейские заводчики обнаружили инфекцию у тысяч норок. Во Всемирной организации здравоохранения уточнили, что домашние кошки и собаки также могут болеть Covid-19.
Вашингтон, Зоя Осколкова
Вашингтон. Другие новости 12.01.21
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