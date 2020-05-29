В якутском доме престарелых произошла вспышка коронавируса

В частном пансионате «Доверие» в Якутске произошло массовое заболевание коронавирусом. Среди инфицированных – пожилые постояльцы и сотрудники учреждения.

По данным прокуратуры, в мае в пансионате выявлено 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Проверяющие выяснили, что вспышка произошла из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

«Так, в пансионате в отсутствие контроля за реализацией профилактический мероприятий, не соблюдался режим самоизоляции, масочный режим, запрет допуска посетителей и посторонних лиц, имели место факты выезда за пределы пансионата и т.д.», – сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан).

Якутск, Зоя Осколкова

Якутск. Другие новости 28.05.20

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