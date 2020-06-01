В Кузбассе 26 пожилых постояльцев пансионата заболели коронавирусом

В Новокузнецке произошла вспышка коронавируса в пансионате для пожилых людей. У 26 человек тест на наличие инфекции оказался положительным. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.

Все 26 пациентов старше 60 лет. У некоторых состояние протекает бессимптомно, а других – пневмония.

Всех заболевших госпитализировали, пансионат закрыли. Все контактные лица установлены и находятся под наблюдением, передает РИА «Новости».

По последним данным, в Кузбассе выявили 589 случаев заражения коронавирусом. 7 человек скончались, 233 выздоровели.

Ранее вспышки Covid-19 произошли в якутском доме престарелых, где инфекцию обнаружили у 15 постояльцев и сотрудников, и в Волгоградской области, где коронавирусом заразились 30 пациентов психоневрологического интерната.

Новокузнецк, Зоя Осколкова

Новокузнецк. Другие новости 01.06.20

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