У 30 человек в психинтернате Урюпинска выявили коронавирус

В Урюпинском психоневрологический интернате 30 пациентов и сотрудников заразились коронавирусом. Об этом сообщил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

В учреждении находилось 350 пациентов – инвалиды и пожилые люди. По словам Алимова, для заболевших перепрофилировали терапевтическое отделение Урюпинской центральной районной больницы.

Все заразившиеся переведены в стационар. «Заболевших среди сотрудников учреждения и пациентов примерно 50 на 50», – отметил чиновник.

По его словам, все, у кого выявили коронавирус, болеют в легкой форме.

Кроме того, остальные пациенты и сотрудники психинтерната также сдали тест на Covid-19. «Те, у кого диагноз пока не подтвердился, находятся в учреждении. Они проходят профилактическое лечение, обеспечены всеми препаратами», – заключил Алимов.

По последним данным, в Волгоградской области коронавирус выявили у 2470 человек, 16 заболевших скончались.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 27.05.20

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