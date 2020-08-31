В Калмыкии в психоневрологической больнице выявили 54 заболевших коронавирусом

В Калмыкии более 50 пациентов и сотрудников мужского отделения психоневрологической больницы заболели коронавирусом нового типа. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

«Вспышка заболеваемости в психоневрологической больнице поселка Приютное, мужское отделение. Очаг полностью локализован, персонал и пациенты тотально обследованы на коронавирус. Выявлено 54 человека заболевших», – сказал Кикенов в ходе прямого эфира в Instagram.

Предполагается, что источником инфекции стал один из сотрудников. Тяжелых больных среди заразившихся нет, уточнил глава республиканского управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев. На базе психиатрии и районной больницы открыты инфекционные госпитали.

За последние сутки в Калмыкии выявили 132 новых случая заражения коронавирусом – по суточному приросту это пятое место в стране. Всего в республике инфицировано 4 269 человек.

Спецучреждениях здравоохранения нередко становятся центром заболеваемости. Так в мае Covid-19 выявили у 357 пациентов и сотрудников Сальского психоневрологического интерната в Ростовской области. 234 случая заражения зафиксировали в астраханском доме-интернате для престарелых. Кроме того, вспышки случались в хабаровском доме престарелых, в психиатрической больнице имени Кащенко в Санкт-Петербурге, а также в Урюпинском психоневрологическом интернате Волгоградской области.

Элиста, Зоя Осколкова

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