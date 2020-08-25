Коронавирусом в доме престарелых в Хабаровском крае заразились 195 человек

В результате вспышки коронавирусной инфекции в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края заразились 195 человек, 27 из них – сотрудники социального учреждения, сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего в доме-интернате проживают414 человек.

Все заболевшие госпитализированы. У большинства заболевание проходит бессимптомно, отмечается в сообщении.

И.о. запредседателя правительства края Евгений Никонов поручил во время вакцинации привить всех постояльцев от гриппа и пневмококковой инфекции. Он также объявил об увольнении директора дома-интерната.

Кроме того, чиновник велел провести проверку всех интернатов и домов ветеранов на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

Также в Комсомольске-на-Амуре будут организованы новые обсерваторы минимум на 100 человек с учетом возможного прироста зараженных.

Хабаровск, Наталья Петрова

Хабаровск. Другие новости 25.08.20

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