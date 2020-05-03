В петербургской психбольнице десятки человек заразились коронавирусом

В психиатрической больнице имени Кащенко в Санкт-Петербурге выявлен очаг заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По его словам, Covid-19 подтвержден у 44 человек – 28 пациентов больницы и 16 сотрудников.

Беглов уточнил, что в ближайшее время заболевших переведут в отдельный корпус Городской психиатрической больницы №3 имени Скворцова-Степанова. При этом он подчеркнул, что «потоки пациентов будут разведены». Медучреждение «продолжит прием неинфекционных больных через чистое приемное отделение», сообщил Беглов.

«Как произошло заражение в больнице имени Кащенко – покажет расследование специальной комиссии», – отметил губернатор.

На сегодняшний день в Петербурге зафиксировано 5 029 случаев заражения коронавирусом, излечился от инфекции 1 061 пациент, скончались 34 человека.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.05.20

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