В России почти 9 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число заболевших приблизилось к 400 тысячам

За последние сутки в России подтвердилось 8 952 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах. Накануне суточный прирост заболевших составил 8572 человека. Общее число выявленных случаев Covid-19 в стране с начала пандемии достигло 396 575, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки скончался 181 пациент. Всего с начала эпидемии жертвами коронавирусной инфекции стали 4555 человек.

Выздоровели за сутки 8212 заболевших, за весь период излечились от инфекции 167 469 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано по-прежнему в Москве – 2367 (всего 178 196). В Московской области за сутки выявлено 735 больных (всего 38 238), в Санкт-Петербурге – 365 (всего 15 580), Нижегородской области – 289 (всего 9533), Свердловской области – 261 (всего 5184). Больше ста новых случаев инфицирования подтверждено еще в 12 регионах. В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки зарегистрировано 167 больных Covid-19 , в Иркутской обалсти – 162, Архангельской – 158, Волгоградской – 154, Ростовской – 152, Челябинской – 150. В Красноярском крае за сутки выявлено 136 заболевших, Дагестане – 126, Якутии – 114, Новосибирской области – 109, Тульской – 107, Брянской – 105.

По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются более 307 тыс. человек. За последние сутки проведено 315,8 тыс. тестов на Covid-19, всего было выполнено более 10,3 млн исследований.

Число зараженных в мире, по данным Университета Джонса Хонпинса, вплотную приблизилось к 6 млн человек. На данный момент по всему миру выявлено 5 931 963 заболевших, скончались 365 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.05.20

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