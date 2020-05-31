В России снова увеличился прирост заболевших Covid-19, умерли еще 138 человек

В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. У 40,8% зараженных не было никаких симптомов инфекции. Днем ранее суточная прибавка заболевших составила 8952 человека. В последний раз более 9 тыс. заболевших за сутки в стране было выявлено 23 мая – тогда число новых больных составило 9 434 человека. Общее число заразившихся в России с начала эпидемии достигло 405 843 человека (+2,3%).

Скончались за сутки 138 человек. Половина из них – 69 пациентов – умерли в Москве. Всего за время эпидемии от последствий коронавируса скончалось 4693 человека.

За сутки выздоровели 4414 человек, всего – 171 883. Больше всего выписано после излечения от инфекции в Москве – 1 855 человек, Подмосковье – 371 и Санкт-Петербурге – 307.

В Москве за последние сутки выявлено самое большое число зараженных в стране – 2595 (всего 180 791). Далее в антирейтинге идут Московская область – 757 новых больных (всего 38 995), Санкт-Петербург – 369 (всего 15 949), Нижегородская область – 301 (всего 9834) и Свердловская область – 265 (всего 5449).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в связи с подозрением на коронавирус остаются 305 тыс. человек. С начала эпидемии в стране проведено более 10,6 млн тестов на коронавирус, за истекшие сутки – 327 тыс.

В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом уже превысило 6 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли более 369 тыс. человек, вылечились свыше 2,5 млн. Отметим, что отметка в 5 млн инфицированных была преодолена 10 дней назад.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.05.20

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