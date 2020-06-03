«Второй удар будет очень разрушительным»: в ВОЗ рассказали, как избежать повторного всплеска Covid-19

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что второй волны новой коронавирусной инфекции можно избежать, если принять превентивные меры. При этом он отметил, что повторный всплеск Covid-19 может оказаться более разрушительным.

По его оценке, сейчас ситуация по короновирусу обстоит не лучше, чем в начале года: в мире по-прежнему нет ни вакцины, ни лекарств от коронавируса.

При этом, заявил Клюге, все большее число стран отменяют ограничительные меры, в связи с чем «есть явная угроза» повторной волны Covid-19, которая может стать «очень разрушительной», передает ТАСС. Чтобы избежать такого сценария, необходимо тщательно купировать все очаги инфекции, возникающие после снятия карантинных мер, указал он. Ограничения нужно смягчать «осторожно и постепенно» с постоянным мониторингом ситуации, добавил Клюге.

В то же время представитель ВОЗ подчеркнул, что «мы многому научились после первой волны». По его словам, сейчас страны лучше понимают, какие меры являются более эффективными. Если «возникнет новый всплеск, мы будем лучше подготовлены», – полагает Клюге.

Касаясь ситуации с распространением Covid-19 в России, директор Европейского бюро ВОЗ заявил, что Россия вышла на путь «постепенной стабилизации или снижения числа новых случаев». На сегодняшний день в стране выявлено более 432,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 5215 пациентов, выздоровели – почти 196 тыс. человек.

Напомним, 22 мая президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране призвал готовиться ко второй волне пандемии коронавируса осенью.

Москва, Наталья Петрова

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