Плюс 8726: число больных коронавирусом в России достигло почти 450 000

За последние сутки в России выявлено 8726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах – прирост составил 2% (такой же показатель был и накануне). У 38,2% заболевших не было никаких симптомов. Накануне суточная прибавка инфицированных составила 8831 человек. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 449 834 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19.

Наибольшее число вновь зарегистрированных случаев инфекции зафиксировано в Москве – 1855 (всего 191 069), Московской области – 762 (42 720) и Санкт-Петербурге – 378 (17 822) (+375). Далее идут Нижегородская – 330 (11 499), Свердловская – 251 (6930) и Ростовская – 196 (5753). Еще в 14 регионах суточный прирост заболевших составил больше 100 человек в каждом.

За последние сутки в стране умерли 144 человека с коронавирусом. Больше всего летальных исходов в Москве – 57, в Санкт-Петербурге скончались 27 пациентов, в Московской области – 5. Общее число жертв достигло 5528.

Выписано из больниц за сутки 8057 пациентов, за все время выздоровели 212 680 человек.

По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 317 тыс. человек. За истекшие сутки проведено 320 тыс. тестов на Covid-19, всего было выполнено более 12 млн исследований.

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день выявлено свыше 6,64 млн заболевших коронавирусом. Прирост числа заболевших за сутки составил более 123 тыс. человек. Скончались более 391,2 тыс. человек. Выздоровели 2,87 млн человек.

На первом месте по числу выявленных случаев коронавируса остаются США (1,872 млн), на втором месте Бразилия (614,9 тыс.), на третьем – Россия. Также в пятерке остались Великобритания (283 тыс.) и Испания (240,66 тыс.).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.06.20

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