В России слегка снизился темп прироста случаев Covid-19, но выросла смертность

В России за последние сутки выявлено 8595 новых случаев заражения коронавирусом нового типа в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. У 38,1% новых заразившихся не было никаких симптомов заболевания. Общее число заболевших достигло 485 253 человек. Суточный темп прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции составил 1,8%, накануне данный показатель равнялся 1,9%. Напомним, в понедельник, 8 июня, прибавка инфицированных за сутки составила 8985 человек.

Больше всего вновь выявленных случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в Москве – 1572 (всего 198 590). Кроме столицы, в топ-5 лидеров антирейтинга попали Московская область – 739 заболевших за сутки (всего 45 722), Санкт-Петербург – 318 (всего 19 153), а также Нижегородская (+ 292, всего 12 734) и Свердловская (+ 242, всего 7910) области. Больше 200 новых зараженных также зафиксировано также в Воронежской (+220) и Иркутской (+206) областях.

За истекшие сутки от последствий коронавируса скончался 171 человек. Больше всего летальных случаев в Москве (59), Петербурге (41) и Подмосковье (12). Общее число погибших в России достигло 6142. Днем ранее в РФ было зарегистрировано 112 смертей от коронавируса.

За минувший день выздоровели 11 709 пациентов, за весь период – 242 397.

По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 320 тыс. 590 человек. За последние сутки в стране проведено 238,6 тыс. исследований на Covid-19, за все время – более 13,2 млн исследований.

В мире на сегодняшний день зарегистрировано 7 117 225 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки число заболевших выросло на 106 667 (+1,52%). Жертвами Covid-19 с начала пандемии стали 408 575 человек, за минувший день умерли 2605 пациентов (+0,64%).

Москва, Наталья Петрова

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