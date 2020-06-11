Названы пилотные регионы для исследования популяционного иммунитета к Covid-19

В трех регионах России запланировано исследование популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Сероэпидемиологическое исследования намечено в июне на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга, отметили в ведомстве. Оно будет проводиться с учетом рекомендаций ВОЗ при участии медицинских организаций регионов. В исследование будут включены дети от 1 года до 17 лет и взрослых шести возрастных групп (18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше).

Специалисты задействуют полученные данные для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации как в данных регионах, так и в России в целом, а также для выявления особенностей эпидемического процесса и планирования мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Надо отметить, что исследование иммунитета к коронавирусу уже проводится в Москве с мая.

В России на 10 июня зарегистрировано 493 657 случаев Covid-19 во всех 85 регионах. За весь период скончались 6 358 пациентов с коронавирусом, выздоровели более 252 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.06.20

Эксперты написали два сценария для экономики в пандемию коронавируса. / Карантин из-за коронавируса введен в пяти больницах, в том числе – в онкодиспансере. / Названы регионы УрФО, где от коронавируса выздоровели меньше всего людей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»