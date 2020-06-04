Тюменцев проверят на коллективный иммунитет к коронавирусу

В Тюменской области проведут исследование на выработку среди жителей региона коллективного иммунитета в коронавирусу COVID-19. Тестирование пройдут около четырех тысяч человек разных возрастов, сообщила в ходе онлайн-брифинга в четверг, 4 июня, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По словам Кузнечевских, популяционное исследование на выработку иммунитета к коронавирусной инфекции по методу ИФА (иммуноферментного анализа) пройдет в двадцатых числах июня. Тюменскую область включили в список пилотных субъектов РФ, в которых пройдут такие исследования. Шарухо также сообщила, что некоторые лаборатории Тюменской области начали делать тесты на антитела к коронавирусу. Такие тесты позволяют определить людей, которые уже переболели коронавирусом в бессимптомной форме.

Напомним, в Тюменской области за последние сутки выявлено 49 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в регионе отмечено 1798 случаев коронавируса.

Тюмень, Николай Юрьев

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