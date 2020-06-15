Китайцы придумали вакцину, которая точно вызывает появление антител к коронавирусу нового типа

Китайская компания утверждает, что ее экспериментальная вакцина против коронавируса заставила организм вырабатывать антитела против вируса.

Sinovac Biotech Ltd. тестирует вакцину на более чем 700 добровольцах в ускоренном темпе.

«Результаты клинических испытаний показывают, что вакцина индуцирует нейтрализующие антитела через 14 дней после вакцинации», – говорится в сообщении компании.

Как уточняет CNN, на данный момент никто не смог убедительно доказать, могут ли эти нейтрализующие антитела защитить людей от заражения Covid-19, но производители вакцин надеются, что так и будет. Более 90% из добровольцев, на которых проводит опыты китайская компания, показали в крови наличие антител к коронавирусу.

«Sinovac сотрудничает с Instituto Butantan в Бразилии для подготовки и проведения клинического исследования последней стадии», ​​– говорится в сообщении разработчика вакцины.

Как уточняет CNN, Sinovac использует старомодный подход к созданию вакцины против коронавируса, которая использует целый вирус, чтобы побудить организм выработать иммунитет. Вирус инактивирован, поэтому не может вызвать заболевание. Цельновирусные вакцины, сегодня используются, в частности, в качестве прививки от полиомиелита, гриппа и бешенства.

США продвигают новые вакцины, сделанные с использованием генетического материала от вируса. Их быстрее приготовить, но ученые должны выяснить, какая часть вируса является лучшей для репликации, чтобы вызвать сильный иммунный ответ.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 15.06.20

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