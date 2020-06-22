Российская вакцина защитит от коронавируса на два года

По словам специалистов, вакцина от коронавируса, произведенная в России, даст защиту от инфекции на два года. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Доставку генов, которые кодируют белок «короны» у коронавируса, будут осуществлять аденовирусные контейнеры. Препарат будут вводить два раза. Разные носители гена позволят увеличить период времени действия вакцины.

«Так, данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере в течение двух лет, а возможно, и на более длительный период», – рассказал Гинцбург в интервью «Красной звезде».

Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз. В настоящее время российскими властями и организациями здравоохранения принимаются меры по налаживанию процесса масштабного производства препарата.

Эпидемиолог добавил, что зарубежные специалисты, разрабатывающие вакцину от коронавируса, не хотят делиться своими наработками. «Я бы не сказал, что технологические решения, которые используются другими организациями и коллегами других стран, раскрыты полностью и хорошо понятны научной общественности», – заключил Гинцбург.

18 июня в военном госпитале им. Бурденко начались клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат разработан ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и Минобороны. Клиническое тестирование вакцины планируется завершить к концу июля.

Москва, Зоя Осколкова

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