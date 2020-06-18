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Четверг, 18 июня 2020, 17:34 мск

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Минобороны тестирует вакцину от Covid-19 на людях

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи приступили к клиническим испытаниям отечественной комбинированной векторной вакцины от коронавирусной инфекции. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти – второй.

Вакцинация прошла в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений, заверили медики. На данный момент все участники вакцинации чувствуют себя хорошо. Через несколько дней вакцину привьют еще нескольким десяткам добровольцев, сообщили в ведомстве.

Москва, Иван Гридин

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Москва, Центр России, Здоровье, Наука, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,