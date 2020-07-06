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Понедельник, 6 июля 2020, 10:04 мск

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ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от Covid-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проявляет интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции, рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

«Мы в курсе, что проводятся испытания авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме того, мы также заинтересованы в российской вакцине», – приводит слова Сваминатан РИА «Новости».

Она выразила надежду, что Россия присоединится к участию в программе ВОЗ по обмену данными о различных видах лечения Covid-19, которая была запущена в марте. Как отмечает РИА «Новости», от участия в ней также отказались США, Китай, Франция и Великобритания.

Как писал «Новый День», клинические испытания вакцины российского производства на людях начались 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Известно, что двум группам по девять добровольцев вкололи два разных компонента вакцины. Все добровольцы чувствуют себя хорошо. Уже 23 июня вакцину опробовали еще на 20 участниках, которые также рассказали что не испытывают никаких побочных эффектов.

Москва, Иван Гридин

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