Испытания вакцины от Covid-19 в России вошли в завершающую стадию

Клинические испытания вакцины от коронавируса в России вошли в завершающую стадию. Они проводятся совместными усилиями специалистов Национального исследовательского центра имени Гамалеи и Минобороны России, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Как писал «Новый День», тесты вакцины на добровольцах начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента ввели один компонент вакцины, еще девяти – второй. Позднее, 23 июня, вакцину ввели еще 20 добровольцам. Позднее, 13 июля, им же введут второй компонент вакцины.

Первая группа добровольцев сможет вернуться к обычному несению военной службы после контрольного тестирования уже 15 июля. Сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо, «жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается», отметили в Минобороны.

Ученые свидетельствуют, что полученные данные «свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса Covid-19».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.07.20

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