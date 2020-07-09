Вакцинировать против Covid-19 в России будут добровольно

Вакцинация против коронавирусной инфекции нового типа в России будет проходить на добровольной основе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, на сегодняшний день в России в разработке находятся 17 перспективных вакцин.

«В целом у нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации», – сказал Мурашко в эфире ВГТРК.

По словам Мурашко, «мы все-таки имеем сегодня уровень заболеваемости, хоть и управляемый, но он есть», добавив, что сегодня на больничных койках находятся 112 тыс. человек. Он отметил, что все, кто перенес коронавирусную инфекцию, нуждаются в реабилитации, а наиболее подвержены воздействию вируса легкие и сердце.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.07.20

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