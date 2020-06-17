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Среда, 17 июня 2020, 12:26 мск

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В России начались клинические испытания вакцины от covid-19

В России начались клинические испытания вакцины против коронавируса. Как сообщила пресс-служба Минздрава РФ, эксперимент будет проводится в Москве, исследоваться будут две формы вакцины: жидкая и лиофилизированая – обе были разработаны ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Разрешение на проведение клинических исследований ведомство выдало 16 июня. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет тестироваться в военном госпитале им. Бурденко. Вторая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения – в Сеченовском университете. Предполагается, что в исследованиях примут участие 2 группы добровольцев по 38 человек. Все они предварительно прошли двухнедельный карантин. После вакцинации все добровольцы будут находиться в изоляции в условиях стационара в течение 28 дней. Врачи будут контролировать их состояние здоровья, отсутствие нежелательных реакций и брать анализы крови – в том числе для оценки иммуногенности вакцины.

Кроме этого, врачи намерены контролировать состояние здоровья добровольцев в течение шести месяцев после выписки из стационара.

Как сообщал «Новый День», ранее в Минобороны РФ сообщили, что клиническое тестирование вакцины планируется завершить к концу июля. Для испытания препарата уже отобраны 50 добровольцев из числа военнослужащих-контрактников от 25 до 50 лет. Среди них 45 мужчин и пять женщин. Первая группа приступила к обследованию и подготовке к эксперименту 3 июня на базе 48-го Центрального НИИ Минобороны.

В начале июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что единой вакцины против новой коронавирусной инфекции в России не будет. По ее словам, появится несколько различных вакцин, которые будут использоваться для разных групп населения.

Согласно ранее озвученным планам, в случае успешного испытания вакцины от коронавируса массовая вакцинация населения может начаться предстоящей осенью.

Москва, Мария Вяткина

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