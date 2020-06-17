Заболеваемость Covid-19 в России снижается, а смертность растет

За минувшие сутки в России выявлено 7 843 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, 31,8% из них не имели клинических проявлений заболевания. Суточный прирост составил 1,4%.

Больше всего подтвержденных случаев заражения вновь зафиксировано в Москве. Обнаружено 1065 новых заболевших. За столицей следуют Московская (+680) и Нижегородская (+238) области, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (+237) и Санкт-Петербург (+228). Еще в 13 регионах выявлено от 104 до 227 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 478 летальных исходов, выздоровело 304 342 человека. За минувшие сутки медики зафиксировали 194 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 036 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 15,6 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 284,6 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 308 тыс. 896 человек.

По данным на 16 июня, в России выявлено 8 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах, скончались 193 человека. Таким образом можно отметить, что число новых случаев заражения снижается, а смертность остается высокой.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.06.20

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