В России не снижается заболеваемость и смертность от коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано 7972 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах – это чуть больше, чем накануне. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Ни одного нового заболевшего Covid-19 не выявлено в Крыму и в Ненецком автономном округе. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 569 063 случая инфицирования коронавирусом. Темп прироста количества заразившихся за сутки составил 1,4%. У 32,7% заболевших не было никаких симптомов заболевания.

Стоит отметить, что третий день подряд в России выявляют менее 8 тысяч новых зараженных коронавирусной инфекцией. Напомним, накануне суточная прибавка заболевших составила 7790 человек.

Самое большое число новых случаев заражения по-прежнему в Москве – 1136 (всего 211 921). В Московской области выявлено 646 новых заболевших (всего 52 729), в Ханты-Мансийском автономном округе – 259 (всего 5712), в Свердловской области – 254 (всего 10 501). Пятерку регионов с наибольшим количеством новых случаев Covid-19 замыкает Санкт-Петербург – 228 (всего 21 734). Еще в 17 регионах зарегистрировано от 103 до 210 больных коронавирусной инфекцией.

За сутки скончался 181 человек с коронавирусом, в том числе 48 пациентов в Москве, 37 в Санкт-Петербурге и 9 – в Челябинской области. Еще в 37 регионах число умерших составило от одного до 8 человек. Накануне в стране было зарегистрировано 182 летальных случаев. Общее число погибших на 19 июня достигло 7841.

Выздоровели за сутки 10 443 человека. Таким образом, четвертый день подряд число выписанных из больниц превышает число заболевших. За все время излечились от коронавируса 324 406 человек.

По информации Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 330,2 тыс. тестов на коронавирус, за весь период – более 16,3 млн исследований. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 310 тыс. 456 человек.

В мире на сегодняшний день Covid-19 выявлен у более 8,5 млн человек, из них скончались 454,2 тыс. человек. Лидерство в антирейтинге у США (более 2,191 млн заболевших), далее идут Бразилия (свыше 978,1 тыс. инфицированных) и Россия. На четвертом месте – Индия (более 380,5 тыс. зараженных), на пятом – Великобритания (почти 302 тыс. заболевших). Выздоровели более 4,1 млн человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.06.20

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