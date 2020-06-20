«Прорывное» лекарство от коронавируса не подходит для легких форм болезни

Дексаметазон, который британские медики рекомендуют применять для лечения коронавирусной инфекции, может нанести вред здоровью пациента с легкой формой течения болезни. Об этом заявил директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин.

Ранее Великобритания представила исследование, в котором доказывалась эффективность применения дексаметазона для лечения больных Covid-19. В частности, было отмечено снижение смертности среди пациентов на ИВЛ на 30%, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, на 20%. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал полученные данные спасительным научным прорывом.

По словам Старобина, речь в первую очередь идет о тяжелых формах болезни. «Пока вот это исследование – работа на тяжелых больных, она показала эффективность, но это совершенно не говорит о том, что стероиды могут быть эффективны в более легких формах Covid-19. Тем более я не говорю о профилактике. Там, скорее, все будет со знаком минус», – цитирует врача РИА «Новости».

Стероиды угнетают иммунную систему, что может быть опасным при начальных и легких формах заболевания. «В том смысле, что, во-первых, они могут ослаблять иммунную систему, и люди, которые используют стероиды, могут легче заразиться, а те, которые уже заразились и принимают стероиды, у них заболевание может с большей легкостью развиваться, потому что подавляется сила иммунной системы. Поэтому оно может быстрее переходить из легкой степени в тяжелые», – пояснил специалист.

Врач подчеркнул, что те, кто принимает стероидные препараты для лечения хронических заболеваний, не должны отказываться от приема лекарств.

Старобин добавил, что в институте пульмонологии, который он возглавляет, стероиды при лечении тяжелых больных с Covid-19 не применялись. Израильские медики считают, что результаты исследования британских специалистов требуют дополнительных клинических подтверждений.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

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