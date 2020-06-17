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Среда, 17 июня 2020, 08:13 мск

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ВОЗ назвала научным прорывом исследование о лечении коронавируса

Британские ученые предоставили результаты исследования о лечении больных коронавирусом дексаметазоном. Препарат эффективен в случае тяжелого течения болезни. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал полученные данные спасительным научным прорывом.

«Это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с Covid-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка», – сказал Гебрейесус на совещании в Женеве.

Применение дексаметазона показало снижение смертности среди пациентов на ИВЛ на 30%, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, на 20%. Британские ученые опубликовали предварительные результаты применения препарата. После предоставления более детальных данных ВОЗ обновит свои рекомендации по лечению коронавируса.

«Поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв», – добавил директор ВОЗ.

Напомним, в начале июня российские больницы получили первую партию отечественного препарата против коронавирусной инфекции «Авифавир». Препарат будет применяться исключительно под врачебным надзором и станет бесплатным по полисам ОМС.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 16.06.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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