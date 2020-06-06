Минздрав РФ разрешил лечить коронавирус препаратом от артрита

В России зарегистрирован второй препарат для лечения коронавирусной инфекции. Регистрационное удостоверение от Минздрава РФ получил препарат «Левилимаб» (торговое название «Илсира»), который изначально предназначен для лечения ревматоидного артрита.

Как передает РБК, производителем препарата является компания «Биокад», которая сообщила, что провела испытания лекарства, в том числе на пациентах с болезнью средней степени тяжести. Главный исследователь ЦКБ Управления делами президента РФ Никита Ломакин заявлял, что левилимаб в самом начале клинического проявления дыхательной недостаточности позволяет предотвратить перевод пациентов в реанимационное отделение. 10 пациентов из 36, получавших этот препарат, были выписаны из стационара уже на 7-8 сутки.

При помощи «Левилимаба» в Минздраве рассчитывают лечить пациентов с тяжелым течением болезни, при котором развивается цитокиновый шторм – избыточная воспалительная реакция организма на вирус.

Ранее был одобрен первый препарат для лечения коронавирусной инфекции – «Фавипиравир» («Авифавир»), который разрабатывали для лечения гриппа. Минздрав внес «Авифавир» в свои методические рекомендации, объявив, что его эффективность доказана для 85% пациентов, которые его принимали во время исследований.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.06.20

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