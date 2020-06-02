Глава Минздрава рассказал, когда жизнь россиян вернется в привычное русло

Жизнь в России вернется в привычное русло, когда появятся лекарства от нового коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время онлайн-конгресса «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний».

По словам министра, все усилия направлены «на поиск фармацевтического компонента», чтобы управлять ситуацией.

«Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернемся в наше привычное русло», – цитирует Мурашко РИА «Новости».

В минувшие выходные стало известно, что Минздрав России зарегистрировал первое лекарство для лечения Covid-19 «Авифавир». Его производит совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «ХимРар». Как уверяет РФПИ, что время клинических испытаний показал высокую эффективность при лечении пациентов с Covid-19.

Отметим, что в Японии была создана основа «Авифавира» – оригинальное действующее вещество «Фавипиравир», но введение препарата в обращение отложили из-за того, что исследователи не смогли доказать его эффективность при борьбе с Covid-19.

В Японии «Фавипиравир» применяется с 2014 года для лечения тяжелых форм гриппа.

«Авифавир» поступит в российские больницы 11 июня. Лекарство будет реализовываться по контрактам с медучреждениями, в свободную продажу оно не поступит.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.06.20

Власти Ямала ужесточили требования для въезжающих в Новый Уренгой. / В Москве завершено расследование уголовного дела о «трупах в Крылатском». / Новое продление карантина на Урале обрушило на Куйвашева бурю негатива: «Вы издеваетесь над людьми. Пора в отставку». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»