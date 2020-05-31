Стали известны сроки поступления российского препарата от коронавируса в больницы

Препарат для лечения коронавирусной инфекции российского производства «Авифавир» может поступить в больницы через полторы недели, сообщают «Известия».

Накануне стало известно, что Минздрав России зарегистрировал препарат «Авифавир», который во время клинических испытаний показал высокую эффективность при лечении пациентов с Covid-19. Первый зарегистрированный в стране препарат прямого противовирусного действия, который нарушает механизмы размножения нового коронавируса, имеет также международное непатентованное название – «Фавипиравир».

«Авифавир» был создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместно с группой компаний «ХимРар». Препарат включен в госреестр лекарственных средств до 1 января 2021 года.

По сведениям издания, «Авифавир» поступит в российские больницы 11 июня 2020 года. Лекарство будет реализовываться по контрактам с медучреждениями, в свободную продажу оно не поступит.

Добавим, что клинические испытания препарата, который производится из российского сырья, еще не закончены. Финальный этап исследования препарата с участием 330 пациентов продолжается в ведущих медицинских и научных центрах, включая Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова и МГУ им. М.В. Ломоносова.

Надо отметить, что в Японии создали основу «Авифавира» – оригинальное действующее вещество «Фавипиравир», но введение препарата в обращение отложили из-за того, что исследователи не смогли доказать его эффективность при борьбе с Covid-19.

В Японии «Фавипиравир» применяется с 2014 года для лечения тяжелых форм гриппа.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.05.20

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