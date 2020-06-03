В России зарегистрировали новое лекарство от Covid-19 – и это не «Триазавирин». Что с ними обоими не так?

Широко разрекламированный препарат «Триазавирин» производства новоуральского завода «Медсинтез» так и не получил разрешение на проведение клинических исследований по его эффективности от Covid-19, передает корреспондент «Нового Дня». В реестре разрешений на проведение таких испытаний, согласно данным сайта Государственного реестра лекарственных средств, «Триазавирина» нет. Там содержатся лишь сведения о завершенном втором этапе исследования эффективности и безопасности препарата при лечении больных ОРВИ, а также о проводимых исследованиях третьего этапа от ОРВИ и гриппа. Ранее представители «Мендсинтеза» обращались в минздрав РФ с заявкой, но получили отказ. «Заявку нам вернули с замечаниями, пока идем по 441 постановлению», – сказал «Новому Дню» председатель совета директоров компании Александр Петров.

Напомним, документ, на который указал господин Петров, был подписан правительством РФ 3 апреля 2020 года. Согласно нему, минздрав России может регистрировать некоторые препараты досрочно, по ускоренной процедуре, даже если клинические испытания еще не завершены, а у ученых и медиков есть лишь фрагментарные данные об эффективности лекарства. В документе прямо сказано, что допускается «сокращение объема экспертиз в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации». Кстати, именно по этой схеме и был зарегистрирован препарат «Авифавир», о котором также на этой неделе стали сообщать информагентства и телеканалы. Лекарство от коронавируса уже на следующей неделе должно поступить в медучреждения, в аптечной сети его не будет. Это торговое наименование препарата фавипиравир, который был разработан в японской компании Fujifilm несколько лет назад. Фактически российский «Авифавир» – это дженерик.

«Сотрудники компании обнаружили, что вещество может обладать активностью против вируса гриппа: попав в зараженные вирусом клетки, фавипиравир превращается в активированную форму, подавляющую активность важного вирусного фермента РНК-зависимой РНК-полимеразы. Если «выключить» РНК-полимеразу, вирусы гриппа утрачивают способность «печатать» в зараженных клетках свой генетический материал, РНК. В результате производство вируса, уже проникшего в клетки, останавливается, – пишет «N+1». – В этом состоит уникальность препарата – обычно противовирусные лекарства могут только препятствовать проникновению вирусов в клетки. РНК-зависимая РНК-полимераза есть не только в вирусах гриппа, но и во всех РНК-вирусах. Причем каталитический домен РНК-полимеразы – так называется участок молекулы, благодаря которому фермент в принципе может работать – во всех РНК-вирусах устроен одинаково. А поскольку фавипиравир связывается именно с каталитическим доменом РНК-полимеразы, у японцев были основания считать это вещество противовирусным агентом широкого спектра действия». Препарат испытывали для лечения пациентов с Covid-19 в Японии, Китае и России, однако ни одного завершенного клинического исследования, которое доказало бы эффективность лекарства, нет.

Что до «Триазавирина», то, несмотря на то, что он не прошел клинических испытаний на предмет эффективности в лечении коронавируса, его уже применяют к пациентам как минимум трех городских больниц в Екатеринбурге. В том числе – бессимптомным инфицированным. При этом врачи «ковидных» медучреждений Свердловской области говорят, что уральский препарат применяют далеко не везде, более того, его нет в списке препаратов, которые указаны во временных методических рекомендациях минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции Covid-19 (в актуальной версии от 28 апреля 2020 года, – прим. ред.). «Новый День» обратился в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области с просьбой уточнить, в каких медучреждениях региона применяют триазавирин для лечения пациентов с коронавирусом, а также на основании чего действуют медики, дающие больным этот препарат. Ответа пока не поступило.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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