В Екатеринбурге больница купила лекарство от коронавируса по 12-22 тысячи за пачку на 19 млн рублей

В Екатеринбурге только одно медицинское учреждение применяет для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями препарат «Авифавир». Как сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе Свердловской области, это центральная городская клиническая больница № 24. «Специалисты медицинского учреждения отмечают, что лечение Covid-19 и пневмоний им ведется достаточно успешно. В планах областного минздрава – рассмотрение возможности приобретение препарата для других медицинских организаций», – сообщили «Новому Дню» в оперштабе.

Согласно порталу «Госзакупки», с июня ЦГКБ № 24 провела пять конкурсов на поставку «Авифавира». Общая сумма – 19 млн рублей. Во всех случаях, связанных с приобретением «Авифавира» медучреждением, речь идет о закупке у единственного поставщика.

Препарат «Авифавир» производит компания «Химрар» при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Лекарство – не отечественное ноу-хау и не разработка, созданная учеными специально для лечения коронавируса. Как уже писал «Новый День», это дженерик японского препарата фавипиравир, который был разработан в компании Fujifilm несколько лет назад для лечения гриппа. В России 3 апреля 2020 года правительство подписало постановление № 441, позволяющее Минздраву регистрировать некоторые препараты по ускоренной процедуре, даже если клинические испытания еще не завершены, а у ученых и медиков есть лишь фрагментарные данные об эффективности лекарства. В документе сказано, что допускается «сокращение объема экспертиз в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации». Именно по этой схеме и был зарегистрирован «Авифавир».

«В клиниках и больницах «Авифавир» бесплатен по программе ОМС, это важная история. Что касается аптек, то цена в 12 тысяч, которую сделали на аналоги, по нашему мнению, завышенная, мы предоставим более разумную – около 8 тысяч рублей, на 30% ниже аналогов. Это высокая цена, но мы будем работать, чтобы ее снижать», – говорил ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он уточнил, что фонд будет пытаться включить в «Авифавир» в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, чтобы его сделать более доступным. По его словам, в 74 региона поступило более 60 тысяч упаковок.

Из них, как выяснил «Новый День», часть пришла в ЦГКБ № 24. Причем, судя по данным портала госзакупок, 600 и 150 упаковок препарата екатеринбургское медучреждение приобрело по цене 12 тысяч 320 рублей, а еще 450 – по цене 22 тысячи рублей.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что «Авифавир» нельзя принимать во время беременности или планирования беременности, а также в качестве профилактического средства. «Его целесообразно принимать только по рекомендации врача на начальных этапах, именно тогда он работает хорошо, на более поздних – работает хуже», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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